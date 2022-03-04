Переговоры России и Украины Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Пятница
4 марта
Лента новостей
12:23
"Неизбежно": резко сдавшему Антонову вынесли суровый приговор
12:19
"Просто завалила": Решивший заделать с Успенской детей Фомин насладился огромной грудью
12:14
"Мне надоело": оплеванная жена сорвалась после расставания с Газмановым
12:00
Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд
11:58
"Люблю-целую": вдову Ланового засняли во время шалостей с вдовой Этуша
11:57
"Если не нравится, то иди": воюющая с авторами "Склифосовского" Куликова получила от ворот поворот
11:45
Измены Ростоцкого, последствия страшной аварии и крест на личной жизни: что стало с актрисой Яковлевой
11:41
Взмолившийся о пощаде Зеленский устроил политическую показуху: гримасничал и облизывался
11:41
ДТП на перекрестке в Кемерово сняли на камеру
11:20
Ничего кроме бизнеса: Почему Меган Маркл и принц Гарри спят и видят похороны Елизаветы II
10:54
Какие меры поддержки получат россияне от государства: все подробности
10:53
Назвали Тимофеем: покинувшая Россию 47-летняя актриса Волкова показала новорожденного
10:43
"Превращаешься во врага": Чумаков перешел дорогу важному человеку
10:36
Закон о фейках: Как будет работать и чем грозит
10:29
Тяжелобольную экс-жену Аршавина обрекли на мучительный исход: Инвалид пожизненно
10:08
Военный эксперт Сивков об Украине на переговорах Россией: Это абсолютнейшая дикость!
09:49
Очевидцы о пожаре на Запорожской АЭС: Гнусная провокация Украины
09:47
Cервис по аренде жилья Airbnb отказался от России и Белоруссии
09:29
Оголившийся перед мальчиками Цискаридзе: Считаю себя одним из самых некрасивых людей на Земле
09:10
"С чьей ложки ты жрал?!": Тимати врезал обхамившему Путина популярному певцу
09:07
"Арктическое вторжение" затронет россиян на следующей неделе
08:44
Затоплен украинский фрегат "Гетман Сагайдачный": Главное за ночь о спецоперации на Украине к 4 марта
08:39
Кадыров озвучил способ "закончить за день-два" спецоперацию на Украине
06:09
К чему снится кладбище
04:24
"Разные были периоды": Звезда Comedy Woman о проблемах в личной жизни
02:12
В Сети всплыл редкий снимок оголившейся принцессы Дианы
00:09
Одинокая 44-летняя пышка Семенович раскрыла повод для откачки жира
21:57
Изменившая внешность и голос Наташа Королева скрылась от россиян
21:57
Песков оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины
21:50
В Подмосковье отменят QR-коды
21:39
Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины
21:30
Отек легких: Врачи заявили об ухудшении состояния Жириновского
21:13
"Я нормальный мужик!": уставший Зеленский на эмоциях обратился к Путину
21:03
"Залюбленный": жена Петросяна показала на видео двухлетнего сына
20:42
Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих
20:32
Объявлено об уходе Сергея Лазарева: Не выдержал
20:13
Второй раунд переговоров России и Украины начался: чего ждать от новой встречи
19:55
Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие
19:32
Экономист Ракша о падении рубля из-за санкций: Мы в самом начале пути
19:32
Дочь самого влиятельного ресторатора России впервые родила ребенка рэперу
19:03
Вдова Караченцова срочно покинула Россию
19:03
Путин пояснил Макрону роль нацистов в политике киевских властей
17:59
Ставшая невестой Ким Кардашьян вышла на связь с прокурором из шкафа
17:54
Обнародована причина смерти звезды сериала "Тайны следствия"
17:37
Хабенский прервал молчание: Люди гибнут!
17:36
День апостолов Архипа и Филимона и масленичные "тещины вечерки": приметы 4 марта
17:08
Сколько оружия Запад подарит Украине
17:02
Звезда сериала "Игра престолов" родит второго ребенка известному музыканту
17:00
"Разрыв": Катя Гордон страшно кричит после дробящей кости ситуации
16:54
Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак покидает Россию
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого
Когда закончится военная спецоперация на Украине – ответил эксперт Баранец
Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?
Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

Виктория Нуланд сделала заявления относительно антироссийских санкций.
прочитано 178 раз

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могут быть отменены. "Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование", – заявила Нуланд.

ПО ТЕМЕ

Экономист Ракша о падении рубля из-за санкций: Мы в самом начале пути

Какие меры поддержки получат россияне от государства: все подробности

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиями Россия "отрицает само право Украины на существование". Нуланд также высказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речь идет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.

Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращение конфликта и сокращение учений, но "говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО" они не будут.

Минторг США внес 91 организацию и граждан в список экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности страны.

Ранее "Дни.ру" писали об итогах второго раунда переговоров между Россией и Украиной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 12:00 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Кадыров озвучил способ "закончить за день-два" спецоперацию на Украине

Обратился к Путину
Шоу-бизнес

Измены Ростоцкого, последствия страшной аварии и крест на личной жизни: что стало с актрисой Яковлевой

Как живет актриса теперь
Общество

Закон о фейках: Как будет работать и чем грозит

Комментарий юриста
Экономика

Какие меры поддержки получат россияне от государства: все подробности

Власти разработали

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога

Спорт

У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины

Регионы

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+