Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могут быть отменены. "Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование", – заявила Нуланд.
Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиями Россия "отрицает само право Украины на существование". Нуланд также высказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речь идет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.
Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращение конфликта и сокращение учений, но "говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО" они не будут.
Минторг США внес 91 организацию и граждан в список экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности страны.
Ранее "Дни.ру" писали об итогах второго раунда переговоров между Россией и Украиной.