Очевидцы о пожаре на Запорожской АЭС: Гнусная провокация Украины

После сообщения об огне украинские пожарные выехали на место. Как позже выяснилось, пламенем был охвачен пятиэтажный учебный корпус АЭС, а не сама станция: полыхали помещения на третьем, четвертом и пятом этажах.
Одна из местных жительниц застала начало пожара, и, как она призналась, произошел он из-за обстрелов. Женщина увидела колонну у автостоянки, скрывшуюся в гуще деревьев. А потом – два автомобиля, проезжавших со стороны корпуса. В какой-то момент полетели снаряды и попали в одну из машин, после чего она загорелась.
"От огня, видимо, воспламенился и заряд, он бабахнул, были видны искры. И только в ответ начался обстрел в сторону здания", – цитирует слова свидетельницы издание "Царьград".
По ее словам, произошедшее можно расценивать как "гнусную провокацию" силовиков Незалежной. К счастью, силами пожарных удалось избежать плачевных последствий возгорания. В районе семи утра по местному времени пламя было потушено, а в результате происшествия никто не пострадал.