Кадыров озвучил способ "закончить за день-два" спецоперацию на Украине

Рамзан Кадыров записал видеообращение на тему происходящего в Незалежной.

На Украине с прошлой недели идет военная спецоперация, которую начала Россия. Владимир Путин назвал ее "вынужденным решением", чтобы оказать поддержку Донецкой и Луганской Народным Республикам. Представители обеих стран уже дважды садились за стол переговоров, но каких-либо важным решений по остановке спецоперации вынесено не было.

Тем временем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров придумал свой план, который, по его мнению, позволит выполнить все намеченные Россией цели и "закончить за день-два". Рассуждая о происходящем в Незалежной, он отметил, что из-за ее действий Российская Федерация находится в опасности, поэтому разрешить ситуацию необходимо как можно быстрее. Кадыров выступил с просьбой "закрыть на все глаза" и распорядиться, чтобы ого бойцы взяли Киев, Харьков, а также другие точки Незалежной. По его словам, только это позволит завершить спецоперацию за считанные дни.

"Я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур", – заявил в своем обращении Кадыров.