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Спецоперация на Украине
Затоплен украинский фрегат "Гетман Сагайдачный": Главное за ночь о спецоперации на Украине к 4 марта

Затоплен украинский фрегат "Гетман Сагайдачный": Главное за ночь о спецоперации на Украине к 4 марта

В ходе спецоперации на Украине в порту города Николаев подтоплен флагман ВМФ страны "Гетман Сагайдачный". В будущем власти намерены восстановить судно.
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В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили затопление судна коротко: "Так надо". Там добавили, что фрегат поднимут и обновят быстро.

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По данным украинских СМИ, "Гетман Сагайдачный" был подтоплен в первый день спецоперации на Украине. Он сооружен в 1993 году. Корабль находился на ремонте, а все вооружение с него было снято.

По состоянию на 3.00 мск 4 марта ВСУ шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР, передает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Так, в Первомайске повреждены четыре дома. В Березовском поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная линия.

Штаб территориальной обороны ДНР заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала спецоперации на Украине. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь. Освобожденные населенные пункты включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики.

Напомним, 17 февраля ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации. Там объявили эвакуацию мирных жителей. 21 февраля лидеры донбасских республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Их пожелание было исполнено.

24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса. Владимир Путин заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

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Фото: commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class John Herman / Released / Ministry of Defense of Ukraine
Автор: 4 марта 2022, 08:44 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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