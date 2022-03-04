"Пакуют свои вещи и бегут": рыдающую из-за дочери в Киеве Лолиту оправдали

Психолог Санжар Ибрагимов прокомментировал поведение бегущих из России артистов.

По словам психолога Санжара Ибрагимова, вероисповедание и политика – это запретные темы для звезд, для людей, которые оказывают какое-то влияние на общество. Эти вопросы, по его мнению, лучше никак не поднимать, так как у каждого свое мнение, особенно на сегодняшний день, когда люди поддаются панике и злобе.

По словам психолога, сейчас лучше не комментировать обстановку, так как всегда найдутся те, кто вас осудит. Санжар Ибрагимов говорит, что нет правильной стороны.

"Мы не должны комментировать никак и вы не получите порцию "хейта" со стороны людей. Люди, которые были подписаны несколько лет на звезд, начинают отписываться, потому что тот или иной не так высказался. Здесь нужен полный нейтралитет, и тогда все будет хорошо", – говорит эксперт.

Он также не смог обойти стороной достаточно острую тему. Оказалось, как говорит психолог, нашлись люди, которые в последние несколько дней стали уезжать из страны. Пока этому заявлению официальных подтверждений нет.

"Конечно, очень интересно наблюдать за историей, как звезды России сейчас пакуют свои вещи и бегут, это очень смешно выглядит. Так выглядят патриоты нашей страны. Не буду называть фамилии, но убежал у нас ранее Элджей, убежал рэпер Моргенштерн. Якобы их отсюда выживали. Они все заранее знали, подготавливали почву и бегут просто со своей страны. Я считаю, это какая-то трусость. Посмотрите, Лолита Милявская! Женщина живет в Москве, переживает, просит, как обычный человек, она очень близка к народу. Она не может вывести своего ребенка, она с нами переживает за людей Украины, она просит коридоры для вывода людей. Я уважаю таких звезд. А все остальные, которые бегут, я считаю, они крысы", – подытожил Ибрагимов.