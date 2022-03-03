Переговоры России и Украины Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Четверг
3 марта
Лента новостей
21:57
Изменившая внешность и голос Наташа Королева скрылась от россиян
21:57
Песков оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины
21:50
В Подмосковье отменят QR-коды
21:39
Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины
21:30
Отек легких: Врачи заявили об ухудшении состояния Жириновского
21:13
"Я нормальный мужик!": уставший Зеленский на эмоциях обратился к Путину
21:03
"Залюбленный": жена Петросяна показала на видео двухлетнего сына
20:42
Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих
20:32
Объявлено об уходе Сергея Лазарева: Не выдержал
20:13
Второй раунд переговоров России и Украины начался: чего ждать от новой встречи
19:55
Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие
19:32
Экономист Ракша о падении рубля из-за санкций: Мы в самом начале пути
19:32
Дочь самого влиятельного ресторатора России впервые родила ребенка рэперу
19:03
Вдова Караченцова срочно покинула Россию
19:03
Путин пояснил Макрону роль нацистов в политике киевских властей
17:59
Ставшая невестой Ким Кардашьян вышла на связь с прокурором из шкафа
17:54
Обнародована причина смерти звезды сериала "Тайны следствия"
17:37
Хабенский прервал молчание: Люди гибнут!
17:36
День апостолов Архипа и Филимона и масленичные "тещины вечерки": приметы 4 марта
17:08
Сколько оружия Запад подарит Украине
17:02
Звезда сериала "Игра престолов" родит второго ребенка известному музыканту
17:00
"Разрыв": Катя Гордон страшно кричит после дробящей кости ситуации
16:54
Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров
16:35
Поведение США напомнило Лаврову действия Наполеона и Гитлера: Подчинили Европу
16:27
Девять выкидышей, выстраданная дочь и муж-изменщик: что стало с Аленой Апиной
16:15
Дочь рассказала о состоянии пропавшего Михалкова
16:11
Завербованный Украиной актер Пашинин озверел окончательно и пригрозил белорусам смертью
16:02
"Очень счастливая": молодую жену Петросяна заподозрили в беременности
16:01
"Настоящий террор": Перепуганный Шаляпин поднял вой из-за угроз
15:47
"Я сижу на диете": Пригожин взвыл из-за подорожания продуктов
15:46
ДНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике
15:44
Ни одной преграды: появилось видео свободного движения армии России в сторону Киева
15:17
Украинские звезды "Сватов" призывают российских коллег и зрителей отвернуться от Родины
15:14
"Без вас разберутся": бьющуюся в истерике Максакову отправили в отстойник
15:13
Чего боится сбежавший с родины Прилучный: Смерть и потеря контроля
15:12
В Херсонскую область доставлено 20 тонн гуманитарной помощи – Минобороны России
15:07
"Мусорная куча": Садальский разбит видом заброшенной могилы Марковой
15:01
Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
14:51
"Домик охотника": МИД Белоруссии показало место переговоров России и Украины
14:47
Чеченцы взялись за мирный народ Донбасса: Кадыров показал эвакуацию
14:33
В Кремле ответили на вопрос о военном положении в ряде регионов
14:25
Раздобревшая донельзя Федорова нашла способ спрятать жир: Стройнит и вытягивает
14:19
"Воскресшие" пленники и фальшивые записи: Почему украинцы верят подлой лжи киевской пропаганды
14:14
В Госдуме одобрили поправку о наказании за фейки о действиях РФ на Украине
14:07
Затворница спилась и нищенствует: бывшие коллеги плевать хотели на исчезновение дочери Табакова
13:42
"Молятся": сбежавший из России Виторган готов отдать любые деньги за спасение
13:35
Рассылал эротику: Новый поворот в истории о секс-преступлениях Мэрилина Мэнсона
13:32
Одна из мер поддержки: Как кредитные каникулы скажутся на благосостоянии россиян
13:31
Разбитой страшным недугом 88-летней Дорониной указали на дверь
13:30
Протрезвевшая певица Слава потрясла бутафорскими орденами во время спецоперации на Украине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
Собчак покидает Россию
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
Нетребко и Гергиев остались без заработка за границей
Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих

Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих

Российские солдаты и офицеры действуют в ходе спецоперации на Украине как настоящие герои, заявил Владимир Путин.

Продолжение: "Я нормальный мужик!": уставший Зеленский на эмоциях обратился к Путину

прочитано 334 раза

В четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Глава государства сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

ПО ТЕМЕ

Путин пояснил Макрону роль нацистов в политике киевских властей

Ни одной преграды: появилось видео свободного движения армии России в сторону Киева

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Также российский лидер отметил, что на украинской территории российские войска ведут борьбу именно с неонацистами, которые, например, недавно открыли огонь по студентам из Китая, пытавшимся покинуть Харьков. Двое из китайцев пострадали, сообщил Путин.

А еще президент рассказал, что всем членам семей российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят 7,421 миллиона рублей. Кроме того, каждый месяц каждому члену семьи погибшего будут перечислять денежную компенсацию, подчеркнул глава государства.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно данным министерства обороны РФ, за неделю погибли 498 российских и 2 870 украинских военных, ранены 1 597 военнослужащих ВС РФ и 3 700 – ВСУ. Еще 572 украинских солдата сдались в плен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 20:42 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Молятся": сбежавший из России Виторган готов отдать любые деньги за спасение

Актер оказался в тупике
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова срочно покинула Россию

Актриса планировала это
Шоу-бизнес

Девять выкидышей, выстраданная дочь и муж-изменщик: что стало с Аленой Апиной

Как живет певица теперь
Шоу-бизнес

Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие

Время не самое лучшее

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога

Спорт

У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины

Регионы

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+