Второй раунд переговоров России и Украины начался: чего ждать от новой встречи

В Брестской области начался второй раунд переговоров представителей России и Украины. Перед встречей стороны обозначили свои позиции. Так, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что программой-минимум является обсуждение создания гуманитарных коридоров. Российская сторона, по словам Владимира Мединского, намерена вести переговоры по трем аспектам: военно-техническому , гуманитарно-международному и политическому.
Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов сомневается, что стороны смогут договориться по долгосрочным вопросам. По мнению эксперта, российская и украинская делегации могут попытаться найти лишь точки соприкосновения по насущным проблемам.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин тоже не ждет прорыва от этих переговоров. Он, как и многие политологи, заметил, что Украина специально затягивает процесс. Слова эксперта приводит "360".
Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Тогда представители России и Украины "определили ряд приоритетных тем" и "наметили определенные решения".