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Спецоперация на Украине
Второй раунд переговоров России и Украины начался: чего ждать от новой встречи

Второй раунд переговоров России и Украины начался: чего ждать от новой встречи

Политологи не ждут прорыва от переговоров.

Продолжение: Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих
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В Брестской области начался второй раунд переговоров представителей России и Украины. Перед встречей стороны обозначили свои позиции. Так, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что программой-минимум является обсуждение создания гуманитарных коридоров. Российская сторона, по словам Владимира Мединского, намерена вести переговоры по трем аспектам: военно-техническому , гуманитарно-международному и политическому.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов сомневается, что стороны смогут договориться по долгосрочным вопросам. По мнению эксперта, российская и украинская делегации могут попытаться найти лишь точки соприкосновения по насущным проблемам.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин тоже не ждет прорыва от этих переговоров. Он, как и многие политологи, заметил, что Украина специально затягивает процесс. Слова эксперта приводит "360".

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Тогда представители России и Украины "определили ряд приоритетных тем" и "наметили определенные решения".

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Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС
Автор: 3 марта 2022, 20:13 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

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