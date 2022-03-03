Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров

Глава МИДа России заявил, что Запад пытается закрыть любые источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении. "Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители", - сказал Лавров.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека. Она заявила, об участившихся провокациях и втягивании мирных жителей в боевые действия со стороны военных Украины и националистов. "Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита", – говорится в обращении.
Накануне Сергей Лавров заявил, что Украина тянет время с переговорами по указу США. Второй этап переговоров был запланирован на 2 марта, однако встреча отложилась. В связи с этим глава МИД высказался о сложившейся ситуации. Он отметил, что Россия готова к встрече и она начнется, как только украинская сторона выйдет на связь.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. 28 февраля состоялся первый этап переговоров между Россией и Украиной.