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Спецоперация на Украине
Сколько оружия Запад подарит Украине

Сколько оружия Запад подарит Украине

Запад заявил о том, что поможет Украине оружием. Владимир Зеленский поспешил раскрыть детали.
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Президент Украины Владимир Зеленский с уверенностью заявил, что Запад ежедневно поставляет оружие на Украину. При этом информация в СМИ разнится. В НАТО нет единого мнения по данному вопросу. Кроме того, Пентагон сообщает, что не намерен поддерживать Незалежную войсками НАТО.

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Тем не менее, оружие на Украину НАТО поставлять будет. На этот раз речь идет не только о поставках шлемов и бронежилетов, но и о летальном оружии.

Правительство ФРГ также объявило о намерении отправить на Украину 2700 зенитных ракет Stinger. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что оружие подарят Украине аж 19 стран, которые он называть не стал.

По словам Кулебы, на Украину отправят топливо, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", гаубицы, стрелковое оружие, переносные ЗРК, гранатометы, противовоздушные системы, а также винтовки, шлемы, бронежилеты и другое.

Решение Германии поставлять летальное оружие на Украину очень удивило главу МИД России Сергея Лаврова. Если ФРГ обязана поставлять оружие Украине в связи с некой "исторической ответственностью" Берлина, то выходит, что они фактически поддерживают неонацистов.

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Фото: Victor Lisitsin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 17:08 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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