В Херсонскую область доставлено 20 тонн гуманитарной помощи – Минобороны России

В город доставлены продукты питания и товары первой необходимости, около пункта выдачи гуманитарной помощи выстраивается очередь из местных жителей. "20 тонн гуманитарного груза доставлено в город Геническ Херсонской области из Республики Крым. Жителям города передали самые необходимые продукты питания – муку, сахар и крупы", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Минобороны создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Россия подготовила более 10,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Незалежной. Ранее колонны с гумпомощью из Крыма уже прибыли в пункты выдачи на юге страны.
Минобороны России просит международные организации и руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского населения, сообщил Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Напомним, 28 февраля прошли переговоры между Россией и Украиной. Страны не пришли к соглашениям, поэтому был назначен второй раунд. Повторная встреча может состояться сегодня, 3 марта. В Сети появились фото зала, где предположительно пройдут переговоры.