"Домик охотника": МИД Белоруссии показало место переговоров России и Украины

В четверг, 3 марта, может состояться второй раунд переговоров представителей России и Украины. Российская делегация ждет украинскую в месте, которое ранее было обговорено. В твиттер-аккаунте министерства иностранных дел Белоруссии появилась фотография помещения, где должна состояться встреча. Место назвали "домиком охотника".
Напомним, во время первого раунда переговоров 28 февраля российская и украинская стороны нашли взаимопонимание по нескольким предложениям. После переговоров, по словам помощника президента России Владимира Мединского, представители Украины взяли время на размышление и консультации с Киевом. Его цитирует Пятый канал.
24 февраля российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В российском министерстве обороны заявляли, что наносятся удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре информационных атак.
Украина не просто так выступает против того, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской Пуще, считает политолог Юрий Воскресенский. По мнению эксперта, украинская делегация тянет время – ждет резервы или добровольцев из интернациональных бригад для спецоперации.