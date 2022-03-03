В Госдуме одобрили поправку о наказании за фейки о действиях РФ на Украине

В Государственной думе решили наказывать людей за распространение фейков о происходящем на территории Украины. Поправка об усилении наказания была одобрена депутатами. Теперь за распространение недостоверной информации о "специальной операции" будет грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
Причем за каждый вид действий предусмотрены разные сроки заключения. К примеру, за изготовление и распространение фейковых данных грозить может до трех лет. Если люди используют свое служебное положение для этой цели или распространяют на широкую аудиторию, то срок наказания увеличивается до десяти лет. Самое максимальное наказание грозит тем, кто заведомо знал, что информация ложная. Тогда арестовать могут аж на пятнадцать лет.
Напомним, что 24 февраля Россия начала "специальную операцию" на территории украинского государства. По словам президента России, цель операции заключается в демилитаризации Украины. Обе стороны уже проводили переговоры, однако пока что прийти к какому-либо решению не удалось. Со стороны Запада последовала масса санкций. Так, многие компании прекратили работу на территории РФ.