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Спецоперация на Украине
Володин заявил, что Россия опередила НАТО на Украине буквально на один день

Володин заявил, что Россия опередила НАТО на Украине буквально на один день

Если бы не действия России, то НАТО на следующий день начало бы свою операцию руками украинских националистов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", – сказал он.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, сейчас необходимо делать все, чтобы Украина стала мирной, независимой и демократической страной, не участвовала ни в каких блоках.

Он напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая война.

"То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией", – констатировал Володин.

Нынешнюю Украину политик назвал несамостоятельным государством, где президент принимает решения под диктовку США. Он напомнил, что на границе Донецкой и Луганской республик была сосредоточена огромная группировка ВСУ, а мировое сообщество не обращало на это внимания.

"Сейчас приезжают беженцы, мы начинаем с ними разговаривать, детишки задают вопрос: "А что такое театр, а что такое цирк?" Они все эти восемь лет были в подвалах фактически круглосуточно", — рассказал спикер.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – демилитаризация и денафикация Украины. Москве необходимы гарантии безопасности и нейтральный статус соседнего государства.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 11:46

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