ВСУ превратили Мариуполь в концлагерь – Басурин

Представитель Народной милиции ДНР сделал заявление о происходящем.

Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы Украины превратили Мариуполь в концлагерь. Он сообщил, что в городе есть проблемы с водоснабжением и электричеством. Представитель Народной милиции ДНР заверил, что безопасно и комфортно находиться в городе невозможно.

Напомним, накануне войска ДНР при поддержке российской армии вошли в Мариуполь. Военкор Семена Пегов сообщил, что там идут ожесточенные бои. В представительстве ЛНР рассказали, что за ночь ВСУ открывали огонь по населенным пунктам и попали по 14 жилым домам. В Первомайске и Кировске повреждено большое количество объектов инфраструктуры.

Ранее в ЛНР был убит мэр города Кременная. Представители республики сообщают, что тело было найдено с огнестрельным ранением в районе сердца, незадолго до смерти его выкрали "неизвестные в камуфляже". Советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что причиной убийства мэра стало его отношение к действиям российской армии, якобы он вызывал ненависть у украинцев. "В последнюю неделю он активно вёл пророссийскую позицию", – констатировал Геращенко.