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Спецоперация на Украине
Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике

Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике

Военное ведомство объяснило значение букв Z и V на технике, участвующей в спецоперации на Украине.
прочитано 296 раз

Оборонное ведомство дало разъяснение в своем официальном инстаграм-аккаунте. Так, в Минобороны рассказали, что Z означает призыв "За победу", а V символизирует выражение "Сила V (в) правде". Дополнительная V расшифровывается как: "Задача будет выполнена".

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Ранее Минобороны разместило ролик поддержки фронтовой авиацией продвижения наших войск на Украине. На кадрах показаны боевые вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка52, которые сопровождают колонны российской бронетехники.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российский лидер заявил, что такой шаг стал вынужденной мерой.

Как писали "Дни.ру", 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР попросили президента России признать независимость своих республик. Это было исполнено.

После начала спецоперации на Украине Запад и страны ЕС ввели ряд санкций против России. Ранее политолог из США Цезарь Видал сделал заявление о том, что вводимые ограничения в отношении нашей страны лицемерны.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС
Автор: 3 марта 2022, 10:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость971719
Пожаловаться Ответить
Может они означают что-то хорошее,только почему иностранными латинскими буквами ?
1

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