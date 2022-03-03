Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике

Оборонное ведомство дало разъяснение в своем официальном инстаграм-аккаунте. Так, в Минобороны рассказали, что Z означает призыв "За победу", а V символизирует выражение "Сила V (в) правде". Дополнительная V расшифровывается как: "Задача будет выполнена".
Ранее Минобороны разместило ролик поддержки фронтовой авиацией продвижения наших войск на Украине. На кадрах показаны боевые вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка52, которые сопровождают колонны российской бронетехники.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российский лидер заявил, что такой шаг стал вынужденной мерой.
Как писали "Дни.ру", 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР попросили президента России признать независимость своих республик. Это было исполнено.
После начала спецоперации на Украине Запад и страны ЕС ввели ряд санкций против России. Ранее политолог из США Цезарь Видал сделал заявление о том, что вводимые ограничения в отношении нашей страны лицемерны.