Вчера с огнестрельным ранением был найдет мэр Кременной в Луганской области.

На Украине продолжается военная спецоперация, которую инициировала Россия на прошлой неделе. После ее начала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что одна из причин начала спецоперации – денацификация, то есть зачистка Незалежной от нацистов.

От действий агрессивно настроенных людей на Украине действительно страдают люди. Одной из жертв стал мэр города Кременная в Луганской области, который находится под контролем Незалежной. Вчера стало известно, что тело Владимира Струка нашли с огнестрельным ранением в районе сердца, а перед этим его выкрали неизвестные в камуфляже.

На смерть чиновника отреагировали на Украине: советник главы местного МВД Антон Геращенко назвал причины жестокой расправы над Струком. По его словам, за мужчиной велась слежка неизвестными патриотами, и всему виной – позиция мэра в отношении России, ведь он активно призывал властей Незалежной к переговором и, по словам Геращенко, говорил об этом депутатам. Кроме того, Струк вызвал гнев у украинцев своей поддержкой Луганска.

"В последнюю неделю он активно вёл пророссийскую позицию", – приводит слова советника главы МВД издание "Царьград".