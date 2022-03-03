"Каждый русский человек столкнулся с ненавистью": эксперт назвал способы борьбы с травлей

Психолог Сергей Ланг рассказал, как бороться с русофобией.

В последние несколько дней многие россияне столкнулись с ненавистью и травлей в свою сторону. Большинство, конечно, уверены, что такое отношение к народу ничем не оправдано. Психолог Сергей Ланг рассказал, как с этим справляться.

По словам эксперта, сейчас важно понимать, как этот процесс вообще возникает и, конечно, украинцы находятся в состоянии стресса, состоянии паники. Он считает, что вполне закономерно и логично, что они испытывают ненависть к русскому человеку и, поскольку мы живем во времена интернета, они имеют возможность сбросить свой негатив, и для этого они используют социальные сети, выходят в интернет, и для этого они ищут известных личностей, просто обычных людей и пишут им проклятья и гадости.

"Без толку объяснять, что в каждой стране есть мирные жители, от которых мало что зависит, они не начинали какие-то военные действия. Поэтому нет смысла вступать с ними в какой-то диалог, диалога здесь не будет. У них есть цель сбросить свой негатив. В этой ситуации, для того, чтобы не сталкиваться, нам приходится общаться сейчас только с русскими. Мы тоже начинаем уходить от общения с иностранцами, от общения даже с украинцами. Поэтому в этой ситуации мы должны понять, что для того, чтобы снизить количество стресса и негатива, мы должны держаться вместе и быть коллективом. Потому что когда мы вместе, есть люди, которые нас понимают и поддерживают. Каждый русский человек в интернете столкнулся с ненавистью, злом и всем нам прилетело. Только держась вместе, мы сможем справиться с этой проблемой, с этим конфликтом и так называемой русофобией", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

"Желаю в социальных сетях не высказывать свою политическую позицию. Если ты напишешь, что не поддерживаешь, может прилететь и от русских. В интернете не афишировать, всегда найдется тот, кто будет против. Политические темы лучше всего обсуждать с проверенными людьми, которым вы доверяете и когда вы знаете, что с вами точку зрения разделят, а не будут вас осуждать и оскорблять", – подытожил он.