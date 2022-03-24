Зачем НАТО накачивает Прибалтику оружием: Главное о спецоперации на Украине к 24 марта

Минобороны России каждый день открывает гумкоридоры для мирных граждан. Однако этим пользуются не только гражданские. Украинские националисты бегут из Мариуполя, переодеваясь в женскую одежду и маскируясь под мирных жителей. Таким образом они примыкают к колоннам беженцев. Свидетелями этого чудовищного гендерного смешения стали военнослужащие ДНР, которые обеспечивали безопасность гумкоридоров. Один из националистов был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.
Несмотря на множество препятствий, России и Украине удалось договориться обменять пленных. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, удалось провести уже два обмена пленными.
Тем временем постпред России в ООН всеми силами пытается донести до западных коллег с затуманенными мыслями простую истину: РФ пошла на такие шаги, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Спусковым крючком стало то, что Запад отказался "приструнить" Киев.
Пока политики обсуждают происходящее на Украине, продолжаются гуманитарные акции по оказанию помощи обездоленным. Из Крыма в Херсон по железной дороге выдвинулись поезда с гумпомощью и стройматериалами для мирных жителей этого южного региона Украины, соседнего с полуостровом. Вскоре там планируют возобновить пассажирское сообщение.
За минувшие сутки состоялись переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После этого президент России провел переговоры с израильским премьером. Обсудили переговорный процесс между российскими и украинскими представителями.
Тем временем в Словакию из НАТО доставляют зенитно-ракетные комплексы Patriot. Глава британского минобороны Бен Уоллес в свою очередь заявил, что по соседству, в Польше, Лондон разместит систему ПВО Sky Sabre.