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Спецоперация на Украине
Лавров раскрыл подробности переговоров России с Украиной: Идут тяжело

Лавров раскрыл подробности переговоров России с Украиной: Идут тяжело

Сергей Лавров высказался по поводу украинского кризиса и процесса переговора делегаций.

Продолжение: Политолог Бернардини о тяжелых переговорах с Украиной: Подталкивают ЕС и НАТО к реальной войне
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Спецоперация на Украине, которую инициировала Россия, продолжается уже почти месяц. За это время произошло уже несколько раундов переговоров между двумя странами, однако особых успехов они не принесли, не считая решения о гуманитарных коридорах.

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Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с учащимися и преподавательским составом МГИМО и раскрыл подробности переговоров. По его словам, они даются нелегко из-за непостоянства делегации Незалежной. Делегация получила перечень тех положений, которые необходимо согласовать в ходе диалога, но идти на этот шаг не торопится, изо дня в день меняя свою позицию и отказываясь от предложений, которые сама же сделала.

Как передает RT, Лавров также заявил, что сейчас наблюдается финал украинского кризиса, а также отчетливо видна позиция Запада по отношению к своим конкурентам.

"Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента", — высказал свое мнение министр иностранных дел в рамках встречи, добавив, что Россия и Китай – следующие.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 13:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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