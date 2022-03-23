Лавров раскрыл подробности переговоров России с Украиной: Идут тяжело

Спецоперация на Украине, которую инициировала Россия, продолжается уже почти месяц. За это время произошло уже несколько раундов переговоров между двумя странами, однако особых успехов они не принесли, не считая решения о гуманитарных коридорах.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с учащимися и преподавательским составом МГИМО и раскрыл подробности переговоров. По его словам, они даются нелегко из-за непостоянства делегации Незалежной. Делегация получила перечень тех положений, которые необходимо согласовать в ходе диалога, но идти на этот шаг не торопится, изо дня в день меняя свою позицию и отказываясь от предложений, которые сама же сделала.
Как передает RT, Лавров также заявил, что сейчас наблюдается финал украинского кризиса, а также отчетливо видна позиция Запада по отношению к своим конкурентам.
"Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента", — высказал свое мнение министр иностранных дел в рамках встречи, добавив, что Россия и Китай – следующие.