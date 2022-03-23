Украинские офицеры призвали Зеленского прекратить боевые действия

Петиция опубликована от лица офицеров воинской части А1799 Главного управления разведки МО Украины. На данный момент она собрала более 4,3 тысячи подписей.
"На основании анализа оперативной обстановки, имеющихся данных о составе и дислокации сил и средств враждующих сторон, а также учитывая отсутствие действенной поддержки дипломатических партнеров, обращаемся к Вам с просьбой о оглашение прекращения боевых действий с Российской Федерацией", – говорится в петиции.
Воззвание украинских офицеров прокомментировал политолог Сергей Судаков. Эксперт отметил, что из всех подразделений ВСУ главное управление разведки лучше других понимает сложившуюся обстановку.
"Сегодня офицеры ГУР ВСУ уверены, что заявления Зеленского о референдуме, просьбы военной поддержки у США и всего коллективного Запада – это всего лишь предлог, под которым сотни и тысячи насильственно мобилизованных украинцев будут брошены в топку. Сегодня украинские военные, кадровые профессионалы не хотят умирать за Зеленского. Его легионы, это сборище нацистов и фашистов, которые прекрасно понимают, что без Зеленского их ждут только длительные тюремные сроки", – написал политолог в своем телеграм-канале.
Судаков назвал петицию хорошим примером здравомыслия со стороны офицеров ВСУ. По его мнению, это важный маркер, говорящий о начале ментальной капитуляции.
"Логика их проста – лучше уже сегодня зафиксировать убытки и принять простые требования России", – объяснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. ее цель – демилитаризация, денафикация и закрепление нейтрального статуса республики.