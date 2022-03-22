Как деды неонацистов массово убивали жителей Незалежной: Главное о спецоперации на Украине к 22 марта

21 февраля президент России Владимир Путин по просьбе властей ДНР и ЛНР признал независимость двух республик, после чего началась спецоперация. После этого Запад ввел антироссийские санкции. Такие меры вредят в частности Европе и многим странам помимо самой России.
В Грузии считают, что присоединяться к санкциям против России не нужно. Таковы данные опроса, в котором большинство граждан Грузии выразили именно эту позицию. И хотя официальный Тбилиси поддерживает Киев в его политических убеждениях, однако прекращать экономические связи с Россией ему не выгодно.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем ищет единомышленников. Накануне он обратился к гражданам ФРГ по видеосвязи. Он пытался запугать немцев тем, что после Украины русские якобы придут и к ним.
Впрочем, нацбезопасность не имеет ничего общего с национализмом, который процветает на Украине. В Минобороны России подчеркнули, что преступления украинских националистов невозможно предать забвению. В ведомстве открыли проект под названием "Архивы помнят все". В нем представлены материалы о том, как зверствовали предки нынешних неонацистов во времена Великой Отечественной войны. Деды и прадеды националистов грабили, издевались и убивали мирных жителей Украины.
Одним из таких ярких примеров современности является врач Геннадий Друзенко, против которого накануне в СК РФ поручили возбудить уголовное дело. медик открыто призвал к насилию против российских военнопленных.
К 22 марта российские военнослужащие успешно продолжают выполнять боевые задачи в ходе спецоперации по денацификации Украины. Из ярких примеров успеха миссия экипажа российского Ми-24, который работая по целям в районе Днепра, смог уклониться от прямого попадания "Стингера" со стороны ВСУ. Ракета переносного ЗРК взорвалась в районе хвостовой балки, но вертолет продолжил полет. Экипажи выполнили задачи и вернулись на базу без потерь.