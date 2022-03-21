Пушилин заявил о скором прекращении обстрелов Донецка

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что сейчас мирных жителей эвакуируют из освобожденных районов Мариуполя. Однако в тех кварталах, которые пока еще контролируют националисты, ситуация остается прежней.
Пушилин дал позитивный прогноз на будущее. По его словам, обстрелы Донецка со стороны ВСУ и нацбатальонов скоро закончатся. Недавние обстрелы Донецка из артиллерии, минометов и с помощью ракет "Точка-У" могут стать последними.
Накануне начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Украины и из Донбасса более 16 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, пишет ФАН.
Напомним, главная цель спецоперации на Украине – демилитаризация киевского режима. В Минобороны России отметили, что мирным гражданам страны ничто не угрожает. Людей эвакуируют по гумкоридорам, однако иногда украинская сторона сама препятствует выводу из опасных зон мирных граждан.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля началась спецоперация.