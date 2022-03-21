Выстоять под обстрелом: кого в России представят к наградам за спецоперацию на Украине

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она идет в четком соответствии с планами и поставленными задачами. Российские военнослужащие проявляют себя как настоящие герои. В Министерстве обороны России регулярно называют их имена. В ведомстве опубликовали наградные листы тех, кто героически проявил себя в бою.
Старший лейтенант Егор Болдырев вместе со своей ротой вскрыл засаду боевиков, которые прятались с заброшенном доме. Десять боевиков были ликвидированы. Некоторые сдались в плен. Всего с начала спецоперации группа Болдырева вскрыла более 50 объектов боевиков.
Начальник станции связи прапорщик Станислав Джиоев полчаса руками держал антенну на крыше своей поврежденной из-за обстрела боевой машине, чтобы группа могла поддерживать связь со штабом. Благодаря слаженной работе войскам удалось перейти в контрнаступление.
Наводчик мотострелкового отделения сержант Роман Каштаков в составе сводного отряда мотострелкового батальона успешно сопроводил колонну техники, несмотря на постоянные обстрелы вышел к цели. Он вступил в бой и огнем из БМП поразил грузовик с боеприпасами националистов. В результате взрыва поражены были пять БТР боевиков.