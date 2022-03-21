На Украине при поддержке Вооруженных сил России ликвидировано более сотни западных наемников.

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Под Житомиром накануне был нанесен мощный удар, который оказался неожиданным для наемников с Запада. Также в районе населенного пункта Овруч более сотни украинских спецназовцев и "солдат удачи" из Европы и США были ликвидированы.

В Харковоской области, несмотря на численное преимущество перед Росгвардейцами и военнослужащими ВС РФ несколько лидеров нацбатальонов сложили оружие и сдались в плен. В общей сложности с начала спецоперации в Донбассе из-за действий украинских боевиков погибли 55 мирных граждан. Ранены более трехсот человек.

В Сумской области заявили об утечке аммиака на местном химзаводе. По словам главы областной администрации, зона поражения составляет около 2,5 километра. Под угрозой оказалось село Новоселица.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский тем временем живет в своем мире. Он продлил еще на месяц на Украине военное положение – с 26 марта. Введено оно было с 24 февраля. Также в интервью CNN заявил, что если переговоры с российской стороной провалятся, "это будет означать третью мировую войну".



При этом лидер Незалежной не учел, что его страна фактически разваливается на глазах. По данным Минфина Украины, треть экономики страны отключена. В стране хотят подстроить работу таможенных органов под режим военного времени. Главные вливания в госбюджет от внутренних и внешних заимствований, а также налоговые и таможенные поступления сильно сократились в связи с боевыми действиями. На Украине временно прекратили работу сразу 11 политических партий из-за того, что их работа напрямую связана с Россией.

Впрочем, страдает не только Украина, но и Европа. Простые граждане уже ощутили на себе весь спектр антироссийских санкций. Папа Римский Франциск выступил на площади Святого Петра с обращением к международному сообществу с просьбой прекратить боевые действия.