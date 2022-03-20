Уничтожение бункера и химическая подстава: Главное о спецоперации на Украине к 20 марта

Владимир Путин поставил ВС РФ задачу освободить Незалежную от гнета "шайки наркоманов и неонацистов", и назад пути нет. Российские военные изо дня в день рискуют жизнью, выполняя долг перед государством. К 20 марта обстановку в рамках спецоперации на Украине назвать радужной, увы, пока не получается.
По данным Минобороны, украинские националисты решили устроить химическую подставу. Они подготовили емкости с токсичными веществами в здании школы в Николаевской области. В перспективе хотели устроить взрыв и отравить граждан, когда подразделения противников окажутся поблизости. А на заводе в городе Сумы были заминированы резервуары с хлором и аммиаком, представляющие колоссальную угрозу жизни и здоровью людей.
Как пишет Царьград, в рамках спецоперации на Украине российские бойцы продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры Незалежной. Так, в Ивано-Франковской области был ликвидирован обширный подземный бункер. Там находились ракеты и авиационные боеприпасы.
URA.RU сообщает о новых подвигах. Еще троих российских военных решили наградить. Майор Игорь Гуралев бросился в горящий ангар и смог уберечь свыше десяти единиц техники. А капитан Дереник Темирханов организовал удары с фронта и флангов в адрес противника. Младший сержант Алексей Коноваленко вовремя среагировал, когда заметил попытку прорыва украинской колонны бронетехники, и подбил три танка.
Согласно последним данным, российские военные доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи. Нуждающимся раздали продовольственные наборы. Теперь часть мирных жителей обеспечена продуктами первой необходимости, которые представляют огромную ценность из-за хода спецоперации на Украине.