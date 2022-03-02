"Операция началась с упреждения": генерал-майор рассказал о секретном документе ВСУ

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Одни говорят, что это решение было поспешным, другие же считают его запоздалым. Генерал-майор Сергей Липовой уверен: операция началась в нужный момент.
В эфире телеканала "Царьград" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" рассказал о документе Вооруженных сил Украины, который якобы стал поводом для военных действий российской армии. По словам Липового, до операции заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин представил карту ВСУ, на которой были отмечены дата начала наступления на Донбасс и места ударов.
"Поэтому операция началась с упреждения", – объяснил собеседник "Царьграда".
Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что подготовка к спецоперации началась давно. Он отметил: за короткий промежуток времени такие масштабные действия организовать невозможно. Слова эксперта приводили "Дни.ру".
Ранее стало известно, что российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины. Значит, скоро состоится второй этап переговоров, посвященных урегулированию противостояния между странам.