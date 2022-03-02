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Спецоперация на Украине
"Операция началась с упреждения": генерал-майор рассказал о секретном документе ВСУ

"Операция началась с упреждения": генерал-майор рассказал о секретном документе ВСУ

Почему спецоперация российских войск на Украине началась именно сейчас, объяснил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
прочитано 177 раз

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Одни говорят, что это решение было поспешным, другие же считают его запоздалым. Генерал-майор Сергей Липовой уверен: операция началась в нужный момент.

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Российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины

В эфире телеканала "Царьград" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" рассказал о документе Вооруженных сил Украины, который якобы стал поводом для военных действий российской армии. По словам Липового, до операции заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин представил карту ВСУ, на которой были отмечены дата начала наступления на Донбасс и места ударов.

"Поэтому операция началась с упреждения", – объяснил собеседник "Царьграда".

Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что подготовка к спецоперации началась давно. Он отметил: за короткий промежуток времени такие масштабные действия организовать невозможно. Слова эксперта приводили "Дни.ру".

Ранее стало известно, что российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины. Значит, скоро состоится второй этап переговоров, посвященных урегулированию противостояния между странам.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС /
2 марта 2022, 21:30

комментарии

Ответить:

Гость971755
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Дай Бог, чтобы Россия закончила операцию на 100%!!!!!!!!!!
1

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