Через несколько дней после того, как президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Военный обозреватель Виктор Баранец уверен, что военные действия планировались заранее, потому что такое подготовить за несколько дней невозможно. По его словам, необходимо было получить данные разведки об объектах НАТО в Незалежной для того, чтобы с точностью ударить по ним, не задевая гражданскую инфраструктуру.
Сейчас украинские СМИ сообщают о том, что во время спецоперации убиты тысячи военнослужащих из России. По словам эксперта, такие данные – фейк. Баранец обратил внимание: если эта информация была реальной, дороги были бы забиты санитарными машинами и заняты места в госпиталях. Кроме того, США не упустили бы возможность запечатлеть это со спутника, отметил обозреватель.
Эксперт считает, что спецоперация могла закончиться бы довольно скоро, если бы президент Украины Владимир Зеленский приказал бы прекратить огонь, допустил формирование правительства народного доверия и заявил бы о своей отставке. Мол, это был бы наилучший вариант.
Баранец заметил, что украинская сторона затягивает переговоры. Об этом также говорил глава МИД России Сергей Лавров. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Киев следует указаниям Вашингтона.