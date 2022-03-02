Какая судьба ждет в России обвиняемых по уголовным делам националистов

Международный уголовный суд (МУС) планирует обсудить в Гааге преступления против мирного населения в Донбассе.



Спецоперация России на Украине заставила мир трезво взглянут на ужасы преступлений против мирных жителей Донбасса. Казалось, что все вокруг ослепли и оглохли, и никто не слышал о том, что в регионе происходит настоящий геноцид. Россия год за годом призывала соблюдать Минские соглашения, но от ее призывов все словно отмахивались. И вот этот мыльный пузырь бесконечной лжи и безразличия лопнул.

Международный уголовный суд (МУС) намерен поднимать тему в Гааге, но в ДНР считают, что суд надо проводить в Минске. По данным СК РФ с 2014 года в Донбассе погибли девять тысяч человек. Еще боле пяти с половиной тысячи человек были ранены. Более ста украинских военнослужащих заочно обвиняются в России по уголовным делам.

С начала эскалации конфликта СК РФ возбудил 467 уголовных дел о преступлениях на территории Донбасса и Украины. Среди обвиняемых по уголовным делам украинские военные и политики, а также националисты из "Правого сектора*"* (запрещена в РФ). В списке есть бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины и киевский олигарх Игорь Коломойский. Всем им при задержании в России грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

В ближайшее время в Гааге могут начать рассмотрение всех уголовных дел. Сейчас прокурор Гаагского трибунала ожидает от МУС отмашку для старта расследования военных преступлений в Донбассе. Тогда Суд будет просить у Украины привлечения к ответственности всех преступников.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация, а также установление мира и независимости в Донбассе.