Переговоры России и Украины Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Среда
2 марта
Лента новостей
17:23
"Качайте попу!": безмятежная Кравец дала дельный совет встревоженным спецоперацией
17:12
"В удовольствие, все роскошно": как живут дети Марины Александровой от известного режиссера
16:55
"Хочется ему по лбу стукнуть": Кудрявцева раскрыла подробности отношений с молодым мужем
16:55
Какая судьба ждет в России обвиняемых по уголовным делам националистов
16:34
Герой шоу "Холостяк" вступит в брак с мужчиной
16:25
Юрмала, Кипр и Израиль: как введенные жесткие санкции повредят летнему отдыху Пугачевой
16:23
Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома
16:14
В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией
16:13
Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой
16:08
Проклова не смогла восстановиться после инсульта
15:56
Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России
15:47
Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого
15:33
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
15:32
"Включили заднюю": почему Запад отказывается от заявленной военной помощи Украине
15:29
Кто сколько может: вдова и 8 детей собирают деньги на похороны звезды "Бригады"
14:58
Боня поглумилась над назвавшим украинцев иранцами Байденом: Поддержка бесценна
14:53
Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине
14:53
Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США
14:53
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
14:31
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
14:26
"Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом
14:24
Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото
14:22
В Кремле заявили о необходимости избавиться от нацистов на Украине
14:20
"Обозвали украинской шл…": Лариса Лужина подверглась атаке
14:02
Не смог сдержать слез: После заявления о разводе Малафеев вернулся в семью
13:57
Куда сходить в Москве: самые интересные события праздничных дней весны
13:46
"Заняться нечем?": актер сериала "САШАТАНЯ" призвал Зеленского не звонить его жене
13:45
"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах
13:43
Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу
13:39
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня – политолог Воскресенский
13:10
Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов
13:06
Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки
13:01
"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии
12:54
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
12:49
В Кремле назвали дату переговоров делегаций России и Украины
12:28
В Польшу с Украины прибыло более 450 тысяч беженцев
12:09
Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении
12:04
Собчак покидает Россию
12:03
Мать родила ее в 40 лет, а отец не признал: что стало с единственной дочкой Нееловой
11:57
Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин
11:51
Пленные украинские солдаты сообщили о плохой координации своих войск
11:48
Пытающаяся вернуться в Россию из Европы Захарова из "Кадетства": Время заканчивается
11:42
Господи, спаси: Жена Резника страстно молится о рабе Божием Владимире Жириновском
11:26
В Минобороны России заявили о взятии под контроль Херсона
11:13
Аналитик Баранов: Западные соседи рады прибрать к рукам часть Украины
11:01
"Будто ранняя стадия беременности": Врач вынес вердикт засветившей огромное пузо Бузовой
10:58
"Одним гадом меньше": Известная артистка в пух и прах разнесла Урганта
10:58
"Нужно изолировать": Как родные мать и сын пытались упечь тяжелобольную Казьмину в психушку
10:49
Сыновья отказались от Юрия Стоянова: что с ними стало
10:29
Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского
Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж
"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине
Собчак покидает Россию
Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией

В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией

Киев заявил, что готов к новому раунду переговоров с Россией.

Продолжение: "Качайте попу!": безмятежная Кравец дала дельный совет встревоженным спецоперацией

прочитано 545 раз

На территории Украины продолжается военная спецоперация, организованная Россией еще на прошлой неделе. Владимир Путин отметил, что это "вынужденная мера", которая позволит защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики.

ПО ТЕМЕ

Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Разрешить ситуацию в Незалежной представители обеих стран пытались путем переговоров 28 февраля, однако договориться окончательно не получилось. Поэтому было принято решение продолжить обсуждение в рамках второго этапа, который, как предполагалось, планировался второго марта.

Свою готовность к новому раунду переговоров сегодня подтвердила российская делегация, однако подтверждения от украинской стороны не поступало. В конце концов власти Незалежной рассказали, когда будут готовы встретиться с представителями РФ.

"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд.", – заявил глава офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также предположил, какого исхода ждать от предстоящего диалога. По его словам, скорее всего, ничего не изменится, так как украинская сторона будет продолжать отстаивать свои позиции в обсуждаемых вопросах.

Ранее "Дни.ру" приводили слова Сергея Лаврова. Он заявил, что Киев специально тянет время с переговорами. По его мнению, это происходит по указу США.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС
Автор: 2 марта 2022, 16:14 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость971755
Пожаловаться Ответить
Какие разговоры??? Только капитуляция!!!!!!!!!!
Гость975154
Пожаловаться Ответить
Свинное рыло в кепке останется только с кепкой.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочется ему по лбу стукнуть": Кудрявцева раскрыла подробности отношений с молодым мужем

Ведущая поделилась личным

Шоу-бизнес

Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой

О чем молчит актриса
Шоу-бизнес

Собчак покидает Россию

Появилась информация

Спецоперация на Украине

Раскрыты планы Киева на бесчинствующих мародеров: Пополнение рядов военнослужащих

Рассказал военный эксперт

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений

Спорт

Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе

Регионы

В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+