Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России

28 февраля состоялся первый этап переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области – на берегу реки Припять. Переговорщики "определили ряд приоритетных тем" и "наметили определенные решения". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская делегация будет ждать представителей Украины 2 марта на месте переговоров, которое пока не сообщается общественности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с российской стороной. Однако Киев, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, не готов к ультиматумам со стороны России. При этом Кулеба сказал, что не знает, когда состоится следующий этап переговоров.
Напомним, 24 февраля российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявили в министерстве обороны РФ, удары наносятся лишь по военным объектам, а также по инфраструктуре информационных атак.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала al-Jazeera заявил, что Украина тянет время с переговорами по указу США, но тоже сообщил о готовности ко второй встрече делегаций.