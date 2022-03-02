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Спецоперация на Украине
Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США

Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США

Россия будет ждать Украину на переговорах вечером 2 марта.

Продолжение: Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине
прочитано 417 раз

В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Делегации "определили ряд приоритетных тем" и "наметили определенные решения". Сообщалось, что второй этап состоится 2 марта, однако украинские переговорщики не выходят на связь.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Украина тянет время по указу Соединенных Штатов. Дипломат высказал мнение в эфире телеканала al-Jazeera. Глава МИД РФ также заявил о готовности ко второму раунду переговоров с украинской стороной.

Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Минобороны РФ, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и инфраструктуре информационных атак, а мирному населению ничего не угрожает.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины в среду ближе к вечеру на месте переговоров, которое пока не сообщается общественности. Представитель Кремля подчеркнул, что основная цель спецоперации – денацификация Незалежной.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 14:53 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
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Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ
Слава Украине 💙💛
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
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Российские матери теряют детей в чужой для них стране.
Вдумайтесь в это число:
шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что?
Чтобы взять Украину?

Официальные курсы от ЦБ РФ на среду:
Сегодня
Доллар: 103,25 рубля, евро: 114,55 рубля
Завтра:
Доллар: 303,25 рубля, евро: 414,55 рубля:

спасибо русским за то, что вы цените западную валюту

могучий рубль - не знает инфляции

санкции работают
Изоляция России продолжается
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
Пожаловаться Ответить
Один народ, oдин Райх, oдин Фюрер Путин - фашисты не в Киеве, а в Москве.

Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Может русские уже поняли. Это война!
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.

Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ.
Это тоталитарное государство.

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
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