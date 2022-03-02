В Кремле заявили о необходимости избавиться от нацистов на Украине

Россия готова продолжить переговоры с Украиной по Донбассу уже сегодня. При этом украинская делегация все еще тянет с решением начать второй раунд переговоров. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Незалежная делает это из-за США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что основная цель спецоперации на Украине – денацификация. Она заключается в очистке территорий страны от нацистских объединений. Представитель Кремля отметил, что на территории Незалежной действует масса нацистских объединений.
Напомним, 21 февраля по просьбе властей ДНР и ЛНР российский лидер Владимир Путин признал их независимость. После этого он поручил ВС РФ обеспечить мир в республиках. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации.
Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В Минобороны России подчеркивают, что мирному населению спецоперация не угрожает.
ВСУ продолжают наносить ответные удары, хотя российские военные не раз призывали их сложить оружие и перейти на сторону мира. Более того, украинская армия использует своих граждан как живой щит, загоняя военную технику в жилые кварталы.