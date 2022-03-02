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Спецоперация на Украине
Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин

Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин

Градоначальник подписал документ в отношении мужчин от 18 до 60 лет.

Продолжение: В Польшу с Украины прибыло более 450 тысяч беженцев
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Олег Вольский подписал указ, согласно которому в городе нельзя расселять мужчин-беженцев указанного возраста, не уведомив военкомат. В связи с военным положением глава города обязал все гостиницы, гостевые дома и любые объекты размещения незамедлительно сообщать о прибытии соответствующего гражданина, сообщает Царьград.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Ранее на Украине женщин обязали явиться в военкоматы. Еще до начала спецоперации появился документ, согласно которому жительницы в возрасте от 18 до 60 лет должны посетить учреждение по месту жительства. А призывной возраст для мужчин хотели увеличить до 70 лет.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ЛНД и ДНР. Страны Запада стали вводить жесткие санкции против РФ. На данный момент Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, рейсы приостановлены. Санкции коснулись банков, ключевая ставка ЦБ поднялась до 20%.

28 февраля прошли переговоры между Россией и Украиной на территории Беларуси. Стороны не смогли прийти к окончательным решениям, поэтому назначили второй раунд. Делегации вернулись в свои страны, чтобы обсудить условия.

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Фото: Slavomir Kubes / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 11:57 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Убийца-Путин
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Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке.
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Может русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ.
Слава Украине 💙💛
Гость971755
Пожаловаться Ответить
Убийца-Путин
Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке.
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Может русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ.
Слава Украине 💙💛
Пошёл отседа, бандеровская мразь!!!!!!!!!!
Гость973195
Пожаловаться Ответить
Скоро до "беженцев-мужчин" дойдет, что пора выловить такиэ мэров и их прихвостней. Это будет ... болезненно для последних.
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