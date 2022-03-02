Пленные украинские солдаты сообщили о плохой координации своих войск

Военнослужащие поведали о плохой координации собственных войск. По словам пленных, свои соратники даже не предупредили их о том, что они заезжают.
"Такое командование. Не предупредили, что наши заезжают", — цитирует военных ВСУ RT. Перед тем, как попасть в плен, солдаты украинской армии остались без командира.
Они констатировали, что сдались. Военнослужащие отметили, что отступали, потому что не понимали – чего и кого ждать, ведь начальства не было. В итоге троих ранило, а двоих убило.
Ранее штаб обороны ДНР рассказал, что украинские националисты расстреляли мирных жителей в Волновахе, когда те пытались покинуть город с белым флагом. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.
Как писали "Дни.ру", ранее в Донбассе разгромили 53-ю бригаду ВСУ. Она печально известна многочисленными эпизодами мародерства и ударов по жилым кварталам. За несколько дней спецоперации по освобождению Донбасса военнослужащие ДНР при поддержке российских военных сумели освободить большинство городов на юге республики. По имеющимся данным, войска зашли в Мариуполь.