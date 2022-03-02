Аналитик Баранов: Западные соседи рады прибрать к рукам часть Украины

Журналист Андрей Баранов проанализировал вероятность того, что ряд государств заберут себе некоторые территории Незалежной.

Спецоперация России на Украине широко обсуждается СМИ. Так, аналитик Баранов считает, что западные соседи при определенных обстоятельствах не прочь "прибрать к рукам обширные районы" Незалежной, которые они считают своими.

Журналист напомнил, что в приграничных районах, со времен Австро-Венгерской империи проживают этнические меньшинства, – поляки, венгры, румыны и прочие. Всего их – до миллиона человек.

В диаспорах сильны этнокультурные и экономические связи с родными странами. Это всегда раздражало киевские власти. Сейчас же, когда власть пошатнулась, эти меньшинства осмелели и стали открыто обращаться через границу к лидерам родных государств с просьбами взять их под защиту и присоединить к себе экс-территории.

Больше всего земли по итогам Второй мировой войны тогдашняя Украинская ССР получила от Польши. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области. Сейчас польские политики набиваются в лучшие друзья Украине, чтобы "вместе противостоять русским".

Кроме того, как только началась спецоперация на Украине, активисты венгерской диаспоры в Закарпатье выступили с инициативой провести референдум о выходе из состава Украины. В Береговском районе даже уже успели создать оргкомитет по подготовке голосования.

Аналитик напомнил, то 22 февраля депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что румынский Бухарест готовится предъявить претензии на ряд районов в южной части Одесской области и Черновицкую область. До 1940-го она входила в состав Румынии под названием Буковина.

Журналист Баранов отметил, что в Варшаве, Будапеште и Бухаресте всегда найдутся политики, желающие войти в историю как люди, вернувшие в лоно отечества бывшие земли вместе с этнически родными народами. Но вопрос в том, позволят ли обстоятельства и будет ли получена отмашка на такое действо из Вашингтона и Брюсселя.