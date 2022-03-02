Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине

Уже шестой день на территории Украины идет спецоперация. Многие артисты начали высказываться в социальных сетях. Посты, которые посвящены этой теме, в Сети набирают огромное количество комментариев. Интернет-пользователи устраивают настоящую бойню.
Дело в том, что подписчики российских и украинских артистов разделились на два противоборствующих лагеря: кто-то поддерживает то, что происходит в соседней стране, а кто-то считает это бессмысленным. Каждый считает своим долгом донести свою точку зрения до того, кто с ней не согласен. Из-за этого в "Инстаграме" уже почти неделю царит ненависть.
Так, из звезд на территории России высказаться уже успели Анастасия Ивлеева, Николай Басков, Максим Галкин, Иван Ургант и многие другие. Из украинцев посты написали Андрей Бедняков, Надежда Дорофеева, Антон Птушкин, а также многие музыканты и актеры.
"Люди живут в высоком ритме жизни, устают, перегорают на работе. Мы в принципе стали более агрессивны и подвержены стрессу. Плюсом стало меньше живого общения, все перешли на социальные сети (исчезает контакт глаза в глаза, объятия, рукопожатия), а это важный аспект социальной жизни человека. А всем нам необходимо живое общение и любовь. Отсюда и ненависть, злоба, гневные комментарии в социальных сетях друг на друга", – объяснила Оля Кисо.