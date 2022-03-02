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Спецоперация на Украине
Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами

Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами

79-летний президент США Джо Байден прилюдно осрамился, перепутав народы. Это произошло, когда он выступал с речью перед Конгрессом.
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Высказываясь о спецоперации России на Украине, американский лидер сел в лужу. Джо Байден отметил, что президент нашей страны Владимир Путин "может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец иранцев".

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Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

В Сети уже появились ролики, на которых запечатлена данная ошибка политика. К слову, глава Белого дома ранее в феврале в своей речи перепутал Россию с Германией.

Примечательно, что Джо Байден не раз выставлял себя на публике в подобном неловком положении. Так, весной минувшего года самый президент США во время очередного выступления забыл название военного ведомства и имя министра обороны, который стоял буквально за его спиной. Уже тогда проблемы с памятью политика не на шутку встревожили общественность. Многие посчитали, что ему лучше обратиться к врачу.

Как писали "Дни.ру", спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин, назвав такой шал вынужденной мерой со стороны нашей страны. Этому предшествовала просьба ДНР и ЛНР признать их независимость и защитить республики от украинских военных. Конфликт продолжается на протяжении многих лет.

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Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 10:29 Источник: Телеграм-канал РИА Новости ✓ Надежный источник
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