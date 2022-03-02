Военный эксперт Юлин о тактике ВСУ: Военное преступление

Он считает, что, то, чем в настоящее время занимаются ВСУ – использование гражданских людей в качестве живого щита – "это военное преступление". Борис Юлин отметил, что если было обещано, что в городах не будет применяться оружие, то, "можно там укрываться".
Военный эксперт добавил, что российским военным оставили лишь два пути. Это либо не трогать города и оставлять там части ВСУ, либо вести боевые действия прямо там.
Напомним, 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их суверенитет. Глава государства удовлетворил их пожелание после заседания Совбеза. 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасс.
Как писали "Дни.ру", США и страны Евросоюза принялись один за другим вводить санкции против нашей страны. Ранее российские банки, которые попали под ограничения, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Речь идет о ВТБ, "Совкомбанке", "Новикомбанке" и банке "Открытие". Уже выданные карты продолжат работать на территории России.