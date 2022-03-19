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Спецоперация на Украине
Освобождение большей части ДНР и полный контроль аэропорта в Мариуполе: Главное о спецоперации на Украине к 19 марта

Освобождение большей части ДНР и полный контроль аэропорта в Мариуполе: Главное о спецоперации на Украине к 19 марта

К началу четвертой недели спецоперации достигнуты определенные успехи.
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Представители ЛНР сообщают, что к 23-му дню спецоперации освободили практически 90% территории республики. В ДНР за сутки взяты под контроль Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. В пригородах Николаева и Вознесенска уничтожены военные склады, на авиаремонтном заводе Львова разбита стоянка боевых самолетов, сообщает КП.

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Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Силами российских войск уничтожено более трех тысяч единиц военной техники. В Мариуполе аэропорт взят под контроль ДНР, в Северодонецке на востоке идут бои. Вооруженные силы РФ двумя ракетами "Искандер" уничтожили украинские комплексы "Точка-У" в Запорожье, сообщили в Минобороны. Завозимые на территорию Украины грузы с западным оружием станут законной целью спецоперации России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что стороны максимально сблизили позиции по таким вопросам, как нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО, пишет РИА Новости.

16 марта Комитет министров исключил Россию из Совета Европы. Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации". Особые полномочия получили главы регионов. На стадионе "Лужники" прошел концерт в честь восьмилетия присоединения Крыма, президент России лично посетил мероприятие.

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Фото: Pavel Nemecek/CTK/ www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2022, 11:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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