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Спецоперация на Украине
Тонны гуманитарной помощи и запрет Киева на эвакуацию граждан: Главное о спецоперации на Украине к 18 марта

Тонны гуманитарной помощи и запрет Киева на эвакуацию граждан: Главное о спецоперации на Украине к 18 марта

Россия продолжает доставлять гуманитарную помощь в районы, где проводится спецоперация на Украине.
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К примеру, в Мелитополе за российскими товарами уже выстраиваются очереди. Как рассказала одна из местных жительниц, мародеры разграбили местные магазины, после чего жители были вынуждены самоорганизоваться для патрулирования города. Для горожан российская гумпомощь стала отличным способом получить необходимые вещи.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Кроме того, Россия доставила около 100 тонн гуманитарного груза в освобожденные от сил ВСУ районы Харьковской области. В Министерстве обороны России отметили, что харьковчанам привезли, в частности, – продукты питания, товары для детей и лекарства.

После начала спецоперации на Украине многие жители Незалежной запросили эвакуацию в Россию. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что на горячую линию Минобороны РФ поступило более 2,5 миллиона соответствующих обращений, однако страна пока не может принять всех желающих.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, Небензя пояснил, что Киевские власти запрещают украинцам эвакуироваться и продолжают использовать собственный народ в качестве живого щита. В частности, они размещают рядом с жилыми постройками военную технику и другое вооружение, провоцируя ответный огонь, при котором могут пострадать мирные жители.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Автор: 18 марта 2022, 09:13 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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