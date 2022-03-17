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Спецоперация на Украине
Донецк остался без воды, жители Мариуполя бегут в Россию: Главное о спецоперации на Украине к 17 марта

Донецк остался без воды, жители Мариуполя бегут в Россию: Главное о спецоперации на Украине к 17 марта

В отличие от российских войск, украинские силовики не гнушаются диверсиями и атаками по мирным жителям.
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Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли территорию частично признанной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ее представители.

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В частности, утром обстрелу подвергся поселок Кременец в Марьинском районе. По нему нанесли удар из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что по населенному пункту выпустили восемь таких снарядов, сообщает телеканал "360".

Кроме того, из-за атак ВСУ была повреждена линия электропередачи, которая питала Верхнекальмиусскую насосную станцию. В результате водоснабжение Донецка была нарушено. Пока специалисты ведут аварийные работы, жители города остаются без воды, пишет RT.

Тем временем в МЧС России отчитались о поставках более двух тысяч тонн гуманитарных припасов для Донбасса и районов Украины, где ведется спецоперация на Украине. В ведомстве отметили, что только за текущую неделю было доставлено свыше 500 тонн груза, среди которого – еда и предметы первой необходимости, передает РИА ФАН.

Также стало известно, что на границу России прибыли еще 13 автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя. В Минобороны подчеркнули, что для перевозки беженцев было выделено четыре колонны из 200 автобусов.

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Фото: V Ictor / XinHua / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 10:09 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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