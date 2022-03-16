Дети Пугачевой сменили гражданство Скандал с Максом Барских Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна
Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске
партнеры
Среда
16 марта
Лента новостей
14:19
Вот и все: Пугачева и Галкин стали изгоями в России
14:18
Состояние Владимира Жириновского в больнице резко изменилось
14:13
Обозлившийся Шаляпин кинул камень в разорившихся блогеров: Бездарные людишки и деревенские бабы
14:12
Плакали денежки! Россияне попались на удочку аферистов в Сети
14:09
"Выбило почву из-под ног": запуганного Урганта поставили перед выбором
13:48
Три года без Юли: почему Началова стала суперзвездой только после смерти
13:47
"Что за козлина?": Нарвавшаяся на проблемы Самойлова лишилась волос
13:41
Плохой ремонт и высокие цены: Россияне пожаловались на услуги ЖКХ
13:34
"Только это спасает!": Подсевшая на препараты Кудрявцева по уши влипла
13:32
"Объявление войны": Какие козни строит Степаненко для спутавшегося с молодухой Петросяна
13:27
"По кускам, чтобы просто двигаться": стало известно о страданиях Олеси Судзиловской
13:09
Появились неутешительные данные о состоянии госпитализированной Дакоты
12:44
Мединский объяснил причину нового формата переговоров с Украиной
12:42
Стриженова публично призналась в любви замужней женщине: Для меня главная героиня!
12:33
Наслушалась советов: Муцениеце судорожно спасает миллионные накопления
12:30
"Не узнать": Вернувшаяся с того света МакSим готовится покорить сцену
12:13
"Готовлю себя к страшному": дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла всю правду о тяжелом состоянии
11:56
Аналитики объяснили резкое повышение спроса на дачные участки
11:50
Перестали сгибаться: Федункив раскрыла правду об отказавших ногах и коварной болезни
11:29
Будущие фигуристы: Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая показала талантливых детей
11:26
"Стал безработный": Севший на шею Макеевой муж дошел до ручки
11:21
Раненая лиса прибилась к автобусной остановке: Спасали как могли
11:18
"Привозили на кровати": исповедь звезды "Голоса" о предсмертной съемке Градского
11:09
Большая потеря: Объявлено об уходе Сандры Буллок
11:05
Сбежала в монастырь, ушла от Звягинцева и выходит замуж каждый год: что стало с Ириной Гриневой
11:04
"Выгнали с любимой работы": рыдающую на камеру Бузову публично осрамили
10:58
Струится по голой груди и животу: Вид окровавленной Асмус вызвал оторопь
10:51
Как пережить блокировку соцсетей – советы психолога
10:50
"Дьявольская ловушка": Наемник из США о кровавых боях на Украине
10:27
"Жру как тварь и превращаюсь в скелет": Изгнанный из России Моргенштерн взревел на чужбине
10:03
Как сохранить деньги в недвижимости: назван единственный способ
09:48
"Блогергов начали ***": потерявших деньги и славу звезд обматерили
09:26
"Женское тело завораживает": дочь после забот об онкобольной Заворотнюк развлекается стриптизом
09:20
"Довел его": Родственники плюнули на деньги Аморалова для похорон солиста "Отпетых мошенников"
09:19
Экономист раскрыл пагубное воздействие санкций на доллар
09:02
Валерия выдала горести жизни с тираном Пригожиным: Повышает голос
08:51
Сбитая "Точка-У" и разочарование в НАТО: Главное о спецоперации на Украине к 16 марта
08:43
"Давайте, мужики": 50-летний Костюшкин рассказал об импотенции
08:34
Он скончался: убитая горем мать рассказала о смерти Лазарева
08:30
В России запускают аналог Инстаграм*
08:12
"Весеннее обострение": В Можайске клиентка магазина набросилась на кассиршу из-за 30 копеек
08:07
Ревнивый герой-любовник поджег 4 авто в Самаре из-за женщины
07:23
"Последняя стадия": Иммунолог раскрыл будущее COVID-19
06:43
Евтропиев день или Медвежье пробуждение: что нельзя делать 16 марта
04:31
К чему снится книга
02:23
Двенадцать стульев
00:08
Первая жена угрожала самоубийством, а вторая бросила ради него мужа: как жил Сергей Юрский
22:20
Путин высказался о переговорах: Киев не демонстрирует серьезный настрой
21:47
В Тюмени переходившего дорогу ребенка сбила машина
21:25
Жительница Кемерова случайно убила партнера при попытке защититься
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Митя Фомин об увеличении гонораров и отъезде за рубеж на фоне специальной операции на Украине
"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Взаимовыгодное сотрудничество": что означает для россиян отмена НДС на инвестиции в золото
Инфляция ускорилась: Как сберечь свои накопления
"Увеличивает количество детей": заговорили о пополнении в семье безработного Тарасова
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ: видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Мединский объяснил причину нового формата переговоров с Украиной

Мединский объяснил причину нового формата переговоров с Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, почему саммит с Украиной стал проходить в режиме онлайн.
прочитано 435 раз

Владимир Мединский напомнил, что уже состоялось три раунда переговоров России и Украины в Белоруссии. По его словам, причиной изменения формата стала очень сложная логистика.

ПО ТЕМЕ

Путин высказался о переговорах: Киев не демонстрирует серьезный настрой

Украина заявила о начале переговоров с Россией: Четвертый раунд

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

С целью экономии времени, сил и средств сторонами было принято решение избежать перелетов в Белоруссию с ночевками. Теперь делегации работают с утра до вечера в формате видео-конференц-связи, передает RT. Владимир Мединский добавил, что эта работа идет ежедневно очень плотным образом.

Напомним, 15 марта у президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства высказал свое мнение о ведущихся с украинской стороной переговорах и дал оценку готовности Киева к поиску компромиссов с учетом российских требований.

Как писали "Дни.ру", российский лидер отметил, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок. Кроме того, украинская сторона не раз затягивала переговоры, препятствуя скорейшему урегулированию острой ситуации.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Владимир Путин подчеркнул, что это стало вынужденным шагом для нашей страны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2022, 12:44 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боевая техника в ДНР

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Выгнали с любимой работы": рыдающую на камеру Бузову публично осрамили

Звезды пришли в ужас
Шоу-бизнес

Три года без Юли: почему Началова стала суперзвездой только после смерти

Трагическая судьба певицы
Шоу-бизнес

"Готовлю себя к страшному": дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла всю правду о тяжелом состоянии

Господи, помилуй!
Шоу-бизнес

"Что за козлина?": Нарвавшаяся на проблемы Самойлова лишилась волос

Звезде пришлось непросто

Гороскоп

Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года

Здоровье

"Последняя стадия": Иммунолог раскрыл будущее COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

"Весеннее обострение": В Можайске клиентка магазина набросилась на кассиршу из-за 30 копеек
Жительница Кемерова случайно убила партнера при попытке защититься
В Домодедово вандалы разбили стекло на новой остановке
В Подмосковье парочка обворовала магазин обуви
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+