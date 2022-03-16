"Дьявольская ловушка": Наемник из США о кровавых боях на Украине

Американец поделился личным опытом. Он рассказал, что попал в ловушку, когда решил присоединиться к обороне Киева. "Это дьявольская ловушка", – предупредил иностранцев наемник.
По его словам, из Украины "никому не позволят уехать". Мужчина заверил, что знает многих людей, которые смогут подтвердить его слова. Также американец сообщил, что их с другими наемниками отправили в столицу Украины, но не снабдили оружием, боеприпасами и экипировкой, передает "Царьград".
Американец отметил, что тем, кто все же получил оружие, дали только магазины с десятью патронами. Он признался, что со своими соотечественниками хотел отказаться воевать без оружия, но украинцы пригрозили "стрелять в спины".
Наемник из США стал частью грузинского легиона 102-й бригады. Позже при наступлении его база была уничтожена, а десятки американцев и британцев ликвидированы. Вместе с еще двумя боевиками американцу удалось спрятаться в машине скорой помощи и выбраться с базы.
Так наемники добрались до границы. Там у них возникла новая проблема. По словам американца, всех, у кого есть снаряжение или военная экипировка, вытаскивают из очереди и отправляют обратно на фронт. Пересечь границу наемникам удалось лишь со второй попытки – в составе группы гуманитарной помощи. Так американец вернулся в США.
По данным Минобороны России, в ходе спецоперации на Украине уничтожено до 180 иностранных наемников.
Ликвидирована партия иностранного вооружения.