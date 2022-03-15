Путин высказался о переговорах: Киев не демонстрирует серьезный настрой

Пресс-служба Кремля на официальном портале ведомства отчиталась о результатах проведенной беседы. Сообщается, что стороны продолжили начатое ранее обсуждение спецоперации на Украине. Президент РФ высказал свое мнение о ведущихся с украинской стороной переговорах и дал оценку готовности Киева к поиску компромиссов с учетом российских требований. К сожалению, эта оценка оказалась неутешительной.
"Отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок," – говорится на сайте Кремля.
Также в ходе беседы политики обсудили гуманитарные аспекты спецоперации, в том числе предпринятые меры для эвакуации мирного населения. Среди прочего Владимир Путин обратил внимание на то, что руководство Евросоюза проигнорировало в своей публичной оценке ракетный удар украинских военных по жилым домам в Донецке, который привел к многочисленным жертвам. Было отмечено, что эта преступная и поистине бесчеловечная акция по отношению к мирным жителям.
Что касается российско-украинских переговоров, то напомним, что Киев уже не раз их затягивал, препятствуя скорейшему урегулированию острой ситуации. После опозданий и неожиданных изменений по месту встречи с украинской стороны переговорный процесс был переведен в формат видеоконференций.
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