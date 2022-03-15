Обгорелые руины: Очевидцы из Волновахи показали фото разрушенного города

Кадры, которые опубликовали в Сети жители освобожденного города Волновахи, поражают пользователей. На фото и видео видно, что разрушены объекты жилой инфраструктуры, от некоторых домов остались попросту обгоревшие руины. Власти ДНР сообщают, что город освободили Вооруженные силы Донецкой Народной Республики.
Многие здания в Волновахе разрушены, жителям оказывают помощь сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР, сообщает канал 360. Некоторые отправляются в пункты временного размещения, где также выдают гуманитарную помощь – продукты питания, предметы первой необходимости.
На территории города работают взрывотехники МЧС. Сообщается, что они уже обезвредили несколько десятков противотанковых и противопехотных мин, но в квартирах могут быть растяжки. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.
Напомним, накануне стартовал четвертый этап переговоров между Россией и Украиной. Делегации встретились онлайн, однако окончательных решений принято не было, поэтому встреча была остановлена на некоторое время.