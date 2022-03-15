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Спецоперация на Украине
Замена Зеленского и десятки жертв в Донецке: Главное о спецоперации на Украине к 15 марта

Замена Зеленского и десятки жертв в Донецке: Главное о спецоперации на Украине к 15 марта

"Дни.ру" публикуют свежую информацию о спецоперации на Украине.

Продолжение: Обгорелые руины: Очевидцы из Волновахи показали фото разрушенного города

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На Украине продолжается спецоперация, которую инициировала Россия с целью защитить ДНР и ЛНР. Дмитрий Песков рассказал о возможном ее сценарии: крупные города Незалежной могут взять под контроль для гарантии безопасности мирных людей. В этот список не войдут пункты, где открыты гуманитарные коридоры. К 15 марта взят под контроль поселок Степное, а силы ЛНР ведут бои в северо-восточных районах Северодонецка. В Федоровке, Винаровке, Антополе нанесены удары по военным объектам украинской стороны.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

В Донецке произошла трагедия: из-за удара ВСУ ракетой "Точка-У" по гражданским объектам умерли 23 человека. 15 марта на территории Донецкой Народной Республики объявлено трауром, а Россия в свою очередь завела уголовное дело о жестоком обращении с мирными жителями. Минобороны РФ также объявило о готовящимся ударам по военно-промышленному комплексу Украины, выпускающему оружие для националистов. На данный момент под столицей Незалежной ликвидирован склад ВСУ с реактивными боеприпасами для систем залпового огня и узлы связи, ретрансляции и коммуникации.

Эвакуация мирных жителей продолжается: в Запорожье отправилась колонна из 160 машин с людьми. А число беженцев из Донбасса на территории РФ достигло 250 тысяч человек.

В Страсбурге проходит экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, правда Владимир Зеленский на нем не появился. Президента Незалежной заменит премьер-министр Денис Шмыгаль, который выступит в онлайн-формате.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 08:55 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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