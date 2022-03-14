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Спецоперация на Украине
Политик Джабаров спрогнозировал исход четвертого этапа переговоров России и Украины

Политик Джабаров спрогнозировал исход четвертого этапа переговоров России и Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам высказал мнение.
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Четвертый этап переговоров между Россией и Украиной стартовал утром 14 марта, делегации встретились онлайн. Свое мнение о возможных исходах встречи высказал Зампред Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает "Общественная служба новостей". Политик со ссылкой на члена делегации Слуцкого заявил, что некоторые вопросы близки к подписанию.

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"Но я не знаю, о чем речь идет. Если о капитуляции, это одно, а если о затягивании операции, то наши не пойдут на это", - поделился мнением Джабаров. Он напомнил также об ударе ракеты по Донецку, из-за которого, по словам представителей ДНР, погибло 20 человек. Политик предположил, что высшее командование разрабатывает план действий по решению проблем.

Владимир Джабаров считает, что встреча президентов стран не является необходимостью. "На мой взгляд, сейчас такая встреча маловероятна, тем более что Зеленский, по-моему, уже ничем на Украине не управляет", – заявил политик. Он добавил, что "Украина должна сложить оружие" для того, чтобы встреча была возможной.

Ранее "Дни.ру" писали, что политолог Юрий Светов проанализировал намерение президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу с президентом России Владимира Путина.

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Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС
Автор: 14 марта 2022, 15:38 Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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