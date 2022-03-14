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Спецоперация на Украине
Политолог Светов о намерении Зеленского встретиться с Путиным: Попытка устроить клоунаду

Политолог Светов о намерении Зеленского встретиться с Путиным: Попытка устроить клоунаду

Политолог Юрий Светов проанализировал заявления президента Украины о желании провести личное общение с российским коллегой. Он считает, что Владимир Зеленский хочет таким образом продемонстрировать свою значимость.
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По мнению эксперта, украинский лидер намерен сделать из встречи с Владимиром Путиным пиар-акцию. Политолог отметил, что Владимир Зеленский хочет встречи, чтобы "показать, что он влиятельное лицо".

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"Будет попытка сделать пиар-акцию, клоунаду", — цитирует Юрия Светова телеканал "360". Он добавил, что у Киева осталось меньше возможностей для демаршей — заставлять российскую делегацию ждать, переносить время переговоров и так далее.

По словам эксперта, из заявлений украинской стороны выходит, что главная цель переговоров — встреча лидеров двух стран. Юрий Светов заявил, что Украина больше об этом говорит, но не отвечает на запросы России. Он напомнил, что у нашей страны имеется четыре блока предложений.

Политолог отметил, что украинская сторона должна работать по-настоящему, а не так, как было с Минскими соглашениями. Он уверен, что, пока все эти вопросы не будут решены, речи о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина идти не должно.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Минобороны России говорило о том, что военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, мирному же населению ничего не угрожает.

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Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2022, 13:55 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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