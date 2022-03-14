Украина заявила о начале переговоров с Россией: Четвертый раунд

"Четвертый раунд", – цитирует политика RT. Михаил Подоляк отметил, что стороны обсудят вопросы мира, прекращения
огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности.
Ранее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи. Отметим, что уже состоялись три раунда переговоров. Они прошли в Белоруссии.
В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже Михаила Подоляк говорил, что общение между делегациями двух стран идет беспрерывно в видеоформате.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что нашей стране не оставили другого выбора. В свою очередь Минобороны России говорило о том, что военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, мирному же населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет.