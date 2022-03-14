Кадыров прибыл поддержать спецназ и ремонт на АЭС: главное о спецоперации на Украине к 14 марта

К 14 марта стало известно, что после ремонта на Чернобыльской АЭС ее электроснабжение восстановлено. Удар был нанесен украинскими силовиками на прошлой неделе. Помощь по электроснабжению оказала Белоруссия.
По имеющимся данным, с начала спецоперации на Украине уничтожено сто украинских самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других бронемашин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия артиллерии и минометов и 1013 военных автомобиля. К 14 марта освобождено 90 населенных пунктов.
Также освобождено село Никольское. Там на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря украинские бойцы украинского нацбата держали в заложниках монахов и мирных жителей.
Минобороны Белоруссии опровергло данные о том, что в некоторых частях ВС республики прошли "бунты". Ведомство считает, что фейк создан Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины с подачи польских спецслужб.
К 14 марта около 90 граждан Турции остаются в блокированном Мариуполе.
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой эвакуировать их оттуда.
13 марта замминистра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко побывал в подмосковном Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского. Там он вручил отличившимся воинам ДНР и ЛНР госнаграды России.
Во время спецоперации на Украине доблестью и отвагой отличилось много российских военнослужащих. Они уже представлены к государственным боевым наградам. Среди них прапорщик Иван Козловцев, младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин, полковник Владимир Поляков, старшина Сергей Ершов и другие.