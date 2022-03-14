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Спецоперация на Украине
Кадыров прибыл поддержать спецназ и ремонт на АЭС: главное о спецоперации на Украине к 14 марта

Кадыров прибыл поддержать спецназ и ремонт на АЭС: главное о спецоперации на Украине к 14 марта

Спецоперация на Украине продолжается. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал туда, чтобы подержать бойцов батальона спецназа Росгвардии из своей республики.
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К 14 марта стало известно, что после ремонта на Чернобыльской АЭС ее электроснабжение восстановлено. Удар был нанесен украинскими силовиками на прошлой неделе. Помощь по электроснабжению оказала Белоруссия.

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Рамзан Ахматович Кадыров глава Чеченской Республики

По имеющимся данным, с начала спецоперации на Украине уничтожено сто украинских самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других бронемашин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия артиллерии и минометов и 1013 военных автомобиля. К 14 марта освобождено 90 населенных пунктов.

Также освобождено село Никольское. Там на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря украинские бойцы украинского нацбата держали в заложниках монахов и мирных жителей.

Минобороны Белоруссии опровергло данные о том, что в некоторых частях ВС республики прошли "бунты". Ведомство считает, что фейк создан Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины с подачи польских спецслужб.

К 14 марта около 90 граждан Турции остаются в блокированном Мариуполе. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой эвакуировать их оттуда.

13 марта замминистра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко побывал в подмосковном Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского. Там он вручил отличившимся воинам ДНР и ЛНР госнаграды России.

Во время спецоперации на Украине доблестью и отвагой отличилось много российских военнослужащих. Они уже представлены к государственным боевым наградам. Среди них прапорщик Иван Козловцев, младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин, полковник Владимир Поляков, старшина Сергей Ершов и другие.

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Фото: Елена Афонина / ТАСС
Автор: 14 марта 2022, 08:45 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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